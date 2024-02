Omicidio Antonella Salamone e figli | arrestata anche la figlia superstite | il suo ruolo

La quarantunenne Antonella Salamone, torturata, uccisa e sepolta In carcere ci sono Giovanni Barreca, accusato dell'omicidio della

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 17 febbraio 2024) A distanza di giorni dalla strage avvenuta ad ad Altavilla Milicia (Palermo), gli inquirenti sembrano avere sempre più chiaro il quadro di cosa sia accaduto e di come si sia arrivati all’di, Kevin ed Emanuel. Nella giornata di venerdì 16 febbraio 2024, infatti, è stataMiriam Barreca, l’unicaa che era riuscita a sopravvivere all’azione del padre, Salvatore Barreca. Oltre all’uomo si trovano in carcereuna coppia di amici, residenti a Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente. La ragazza, secondo quanto riferito dal procuratore Ambrogio Cartosio, avrebbe partecipato ai riti che hanno poi portato alla morte dei familiari, per questo su di lei pende l’accusa di concorso in ...