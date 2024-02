Omicidio a Molfetta | il 23enne accoltellato a collo e torace

Omicidio in casa del 29enne censurato che stando al resoconto del tgnorba ha detto di avere agito per legittima difesa e che la lite riguardava lo spaccio di droga.

OMICIDIO Colpito con coltellate a collo e torace nel Barese: il 23enne Dario De Gennaro ucciso da 29enne dopo lite: MOLFETTA (BARI) – È stato ucciso con diverse coltellate ... Iurlaro ha accompagnato il presunto omicida in caserma per costituirsi. L’uomo, che si trova in carcere a Trani, «sta collaborando con gli ...