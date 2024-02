Olimpia Milano - Reyer Venezia: come vederla in tv e in streaming Olimpia Milano - Reyer Venezia si gioca sabato 18 febbraio alla Inalpi Arena di Torino, palla a due alle ore 18:00, Diretta su Dazn,

Olimpia Milano-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Coppa Italia 2024 basket (Di sabato 17 febbraio 2024) Il programma, l'orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-Venezia, sfida valida come semifinale di Coppa Italia 2024 di basket. Di scena quella che può essere definita una finale anticipata, dopo che, dall'altra parte del tabellone, Virtus Bologna e Brescia sono state eliminate. Milano e Venezia, invece, hanno rispettato ampiamente i pronostici contro Trento e Pistoia, rispettivamente, e sono pronte a dare vita a una match di alto livello con in palio un posto in finale. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 17 febbraio sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino.

