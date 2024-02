Olimpia Castello | ultima gara prima dei play-in

(Di sabato 17 febbraio 2024) Cala il sipario sulla regular season di Interregionale e nel girone C la Vifermecasi prepara all’casalinga per consolidare il sesto posto nel raggruppamento lombardo: domani alle 18 arriverà infatti il fanalino di coda Cernusco, già superata all’andata dai nerazzurri 57-66, sul parquet del PalaFerrari. In casa dei castellani, già sicuri dell’accesso al girone-in, si lavora per arrivare mentalmente preparati ai prossimi appuntamenti. "È stata una settimana tranquilla – spiega il presidente Massimo Ramini –. Purtroppo però domenica avremo fuori Emmanuel Adeola, che ha preso due giornate dopo l’espulsione occorsa a Pizzighettone lo scorso weekend, e forse anche Stefano Costantini, che ha preso una storta alla caviglia e lo stiamo monitorando per capire il suo reale ...

