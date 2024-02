Oggi è la Festa del gatto | perché è il 17 febbraio? Storia | significato e gli eventi da non perdere a Milano

che già dal palco del Festival di Sanremo aveva lanciato un "Qui è una festa. Parliamo di musica!". Il cantante ha replicato: " ma oggi il tempo non ce lo abbiamo". Questa domenica lei lo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Amanti dei gatti, unitevi.è la Giornata Nazionale del, che si festeggia – come da tradizione – ogni 17. Maproprio questa data? Le motivazioni sono diverse: c’entrano i numeri, le stelle e alcune peculiarità dei felini.è infatti il mese dell'Aquario, un segno che ha caratteristiche affini a quelle universalmente riconosciute ai gatti. L'Aquario è infatti dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi e anti-convenzionali. Collegata alla data del 17c’è anche una questione numerica. C'è infatti chi ricorda che il numero romano diciassette (XVII) abbia come anagramma "VIXI", che in latino significa "ho vissuto". Ed il– per tradizione – ha a "disposizione" ben sette vite. La scelta del 17 è anche ricollegata a una ...

Marta Fascina è tornata nell’ombra. La parlamentare di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi non si vede in nessuno dei festeggiamenti ... (ilfattoquotidiano)

Bologna , 28 gennaio 2024 – Li hanno attesi alla stazione e poi li hanno accompagnati in corteo ( Video ) al l’Arena del Sole, dove è in programma lo ... (ilrestodelcarlino)

"Le Stelle di Branko ", ecco l'oroscopo di oggi sabato 10 febbraio. ARIETE Tutto il mondo esce penalizzato da questa Luna nuova in Acquario, per ... (liberoquotidiano)

Festa del Gatto con Charles Baudelaire: Direttamente dalla Rete: “La Festa del Gatto ricorre il 17 febbraio ed è nata nel 1990. La giornalista gattofila Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per ...

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il Reatino: RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Dopo i rinvii in massa, causa il maltempo, nello scorso fine settimana, “re carnevale” ci riprova in questo ...

Askatasuna "Nessuno sgombero, siamo ancora qua": Rai ed i suoi 793 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...