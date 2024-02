OFB | terzo appuntamento “regale” al Comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 18 febbraio 2024, l’Orchestra Filarmonica di Benevento sarà impegnata nelconcerto della sua decima stagione. Sotto la direzione del Maestro Michele Gamba, reduce dal successo scaligero con la Medea di L. Cherubini, e con la partecipazione del pianista solista Filippo Gorini, vincitore del premio Abbiati 2022, la compagine sarà alle prese – presso il TeatroVittorio Emmanuele del capoluogo sannita, alle ore 19.00 – con un programma “”, tanto nelle intenzioni dedicatarie quanto nell’utilizzo della forma, della scelta tonale e del peso specifico della costruzione e del nitore compositivo. In programma, infatti, due capolavori del genio di L. van Beethoven: il concerto per pianoforte ed orchestra n. 5 in mi bemolle maggiore, op. 73 (detto arbitrariamente “L’Imperatore”) e la ...