Odissea sotto i bombardamenti | A Treviso mia sorella baciò la terra

A raccontare al Sir l'odissea di questi bambini è Umar (nome di fantasia, ndr.) un infermiere che Attualmente vive nella zona di Rafah, sottoposta a bombardamenti, in una tenda con otto persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) È un’trae conflitti a fuoco quello di Sergio Siberna per arrivare in Italia. "Ho 95 anni suonati, però non ho perso la memoria. Papà insegnava italiano a Ragusa, Dubrovnik. Il 25 aprile 1945 restò senza stipendio. Diceva che, senza disposizioni dal suo ministero, non sarebbe andato via. Rimase tanti mesi solo, a scuola. Onestamente, facendoci anche patire la fame". È la madre a insistere per partire. "Continuava a sentire notizie di efferatezze commesse dai partigiani slavi contro italiani, seviziati e poi barbaramente uccisi. Prendemmo il primo treno con 4 valige. Papà, mamma, noi 4 figli e la donna di servizio che era diventata una di casa". Dopo 20 chilometri il treno si ferma in aperta campagna. "Portarono i pochi passeggeri in una casupola, addossati al muro. Arrivarono due squadriglie con 8 apparecchi angloamericani e ...