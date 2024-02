Nuoto | risultati Mondiali | Simona Quadarella regina del mezzofondo a Doha | Pilato in Finale nei 50 rana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la settima e penultima giornata di semifinali e di Finali dei2024 diin corsia. Nell’Aspire Dome di(Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e andiamo a raccontarvi cosa sia accaduto nel day-7.si è tinta d’oro per la seconda volta in questa competizione. Dopo l’affermazione nei 1500 sl, l’azzurra ha replicato negli 800 sl, vincendo la prova allo sprint con il crono di 8:17.44 a precedere di 0.09 la tedesca Isabel Gose (8:17.53) e la neozelandese Erika Fairweather (8:22.26). Un riscontro storico perché 51 anni dopo Novella Calligaris un’azzurra è d’oro in questa specialità e mai nessun rappresentante del Bel Paese in un campionato del mondo aveva realizzato questa magica doppietta. Niente medaglia per gli azzurri ...