Penultima mattinata di batterie all'Hamad Aquatic Centre, dove sono in corso di in corso di svolgimento i Mondiali 2024 di nuoto. TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,

Nuoto, risultati batterie Mondiali: clamorosa eliminazione di Paltrinieri nei 1500 sl, bene Benedetta Pilato nei 50 rana (Di sabato 17 febbraio 2024) Andate in archivio le batterie della settima giornata dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. All'Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-7 di heat nel quale in casa Italia sono arrivati sorrisi e pianti, a seconda dei riscontri nella piscina. benedetta Pilato ha lanciato segnali nelle heat mattutine dei 50 rana. Messa in un cassetto la delusione dei 100 rana, la pugliese si è rituffata in una specialità che per caratteristiche le viene più naturalmente, anche se la condizione non è eccezionale. Il 29.89 è stato il miglior riscontro a precedere la cinese Tang Qianting, oro nei 100, al record asiatico di 29.93 e la campionessa del mondo in carica, Ruta Meilutyte (30.28). Si prospetta, dunque, un pomeriggio molto interessante nelle semifinali. Gregorio ...

