Nuoto | Paltrinieri fuori dalla finale dei ‘suoi’ 1 500 ai Mondiali

dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2024 di nuoto. Dopo Incredibilmente fuori dalla finale dei 1500 Gregorio Paltrinieri ,

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Doha, 17 febbraio –dei suoi 1.500 stile, la sua gara di elezione in corsia, quella che l’ha reso campione olimpico a Rio e per tre volte campione iridato. Succede aia Doha, dove Greg paga un eccessivo rilassamento nella batteria della mattina e chiude in 14’55”19, tempo che per 21 centesimi l’esclude dall’ultimo atto ecaccia alle medaglie. Il 29enne carpigiano, recordman di medaglie aiper l’Italia, è stato preceduto neldall'irlandese Daniel Wiffen (14'54"29) e dal turco Kuzey Tuncelli (14'54"98). Il nuotatore di Carpi chiude il Mondiale nella capitale del Qatar con il bronzo negli 800 sl e l'argento nella staffetta delin acque libere. Un bottino non indifferente ...