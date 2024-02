Nuoto Mondiali Doha | Ragaini è già in volo per l’Italia | lunedì il rientro a scuola

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tutti tifano per la giovane promessa di Castelplanio. Il Ct azzurro Butini punta su di lui per le Olimpiadi. Gli alunni dell’Istituto Galilei prontimattina ad accoglierlo VALLESINA, 17 febbraio 2024 – Tutti coinvolti nella Vallesina per le prestazioni di Alessandroaidiin gara con la staffetta 4×200. Che l’atleta 17enne di Castelplanio abbia fatto la sua parte e, sicuramente, anche di più per quelle che erano le attese della vigilia si capisce dalle parole del Ct azzurro Cesare Butini che a RaiSport ha dichiarato: “Mi piace sottolineare la prova di un giovane,, classe 2006, arrivato qui in Quatar da pochi giorni, un po’ di soppiatto, era timoroso dell’ingresso nella squadra, però in acqua ha dimostrato nella 4×200 di essere un atleta su cui veramente dobbiamo ...