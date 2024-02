Nuoto | Mondiali Doha 2024 | Pilato miglior crono nei 50 rana | Paltrinieri fuori dalla finale dei 1500

25 World Aquatics - Doha 2024 Nuoto: Batterie (diretta) da Doha [ Campionati Mondiali (diretta) da Doha [Qatar] Telecronaca: Dario

(Di sabato 17 febbraio 2024) Penultima mattinata di batterie all’Hamad Aquatic Centre, dove sono in corso di svolgimento idi. Dopo la delusione nei 100, prova a riscattarsi Benedetta, che si prende iltempo nelle eliminatorie dei 50in 29?89. La giovane nuotatrice pugliese precede la cinese Qianting Tang e l’eterna rivale Ruta Meilutyte, con buone notizie che arrivano anche da Anita Bottazzo, anche lei qualificata alle semifinali con il dodicesimodi 30?94. IncredibilmentedeiGregorio, che non spinge a tutta, prova a gestirsi e alla fine paga dazio. Il campione azzurro è il primo degli eliminati, con il suo 14’55?19 che non basta ...