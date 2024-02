Nuoto | il palmares di Simona Quadarella 3 ori iridati per una campionessa sottovalutata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il potere della continuità per unamolto, dopo aver dominato la Finale dei 1500 stile libero donne dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar), si è ripetuta nell’atto conclusivo degli 800 sl. La nuotatrice romana ha ottenuto il suo terzo oro iridato della carriera, aggiungendolo ai due già in bacheca. Successi legati dall’assenza dell’americana Katie Ledecky, ma questo dato non toglie nulla alla grande costanza dimostrata dall’atleta tricolore. Con questo risultato, la classe ’98 del Bel Paese ha ottenuto la settima medaglia mondiale, essendo preceduta solo da Federica Pellegrini (11 podi) e da Gregorio Paltrinieri (8 podi) in ambito italiano. Da sottolineare anche che la romana abbia replicato quanto fatto 51 anni fa da Novella Calligaris a Belgrado, ma ...