Nuoto | il bis di Simona Quadarella | “Volevo ritrovarmi | ho vinto con l’esperienza Un orgoglio succedere alla Calligaris”

(Di sabato 17 febbraio 2024)hagli 800 stile libero ai Mondiali 2024 die ha così conquistato il secondo titolo iridato nella vasca di Doha dopo essersi imposta anche sui 1500. Doppietta mirabolante per la fuoriclasse romana, che oggi è riuscita a spuntarla al termine di un serratissimo duello con la tedesca Isabel Gose, risoltosi per appena nove centesimi. La 25enne ha toccato la piastra con il tempo di 8:17.44.ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ero veramente stanca e a un certo punto mi si è messa un po’ male la gara perché le altre sono partite molto forte, ma lo sapevo perché sono più veloci di me. Ho dato tutto, è stata una delle gare più fatìcose che io abbia mai fatto, ma sono contentissima. Facevo fatica ad aumentare, ho ...

