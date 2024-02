Nuoto | Benedetta Pilato non si fa aspettative | “Questo è quello che ho e va bene così”

(Di sabato 17 febbraio 2024) C’è la finale dei 50 rana per. L’azzurra ottiene un parziale riscatto ai Mondiali didi Doha dopo la prematura eliminazione nei 100: nella mezza distanza arriva il terzo crono complessivo in 29”91, alle spalle della lituana Ruta Meilutyte, inarrivabile in 29”42, e della cinese Quianting Tang, capace di firmare il record asiatico in 29”80. “Ho dato il massimo – affermasubito dopo la gara ai microfoni della Rai –è tuttoche ho e va. L’obiettivo è domani per la finale: la gara è tra noi tre, forse tra noi due poiché la prima (Meilutyte, ndr.) la tiriamo fuori ma valo stesso“. In mattinata aveva parlato di sentirsi stanca in questi ultimi ...

Andate in archivio le batterie della settima giornata dei Mondiali 2024 di Nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-7 di heat nel ... (oasport)

Mondiali. Pilato in finale. Tra poco Lamberti, Quadarella e la 4x100 sl mix: LO SHOW DI BENEDETTA. Sogni azzurri li continuano a regalare i 50 rana. Benedetta Pilato è in palla fisicamente e mentalmente e accede alla finale con il terzo crono, destando grande impressione per l ...

Mondiali nuoto a Doha: Paltrinieri non entra in finale. Lamberti, Pilato e Bottazzo in semifinale: Appuntamento con la medaglia mancato per Gregorio Paltrinieri. Il campione italiano di nuovo ha raggiunto solo il nono tempo nei 1500 stile libero e per questo motivo non sarà in finale ...

Mondiali di Nuoto, la 4×100 stile mista vola in finale. Pilato va in semifinale: Doha, 17 febbraio 2024 – Nella penultima batteria del nuoto ai Mondiali di Doha, che termineranno nella giornata di domani, l’Italia colleziona un’altra qualifica per la finale. La 4×100 stile libero ...