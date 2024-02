Nuoto | Benedetta Pilato lancia un segnale ed entra in semifinale col miglior tempo nei 50 rana

L'altra carta olimpica del nuoto è arrivata questa mattina con la al mattino, sul ritorno in acqua di Benedetta Pilato nei 50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una gara che viene anche a occhi chiusi.e i 50hanno un legame profondo. Del resto, a livello mondiale, la pugliese ha già in bacheca tre medaglie: gli argenti di Gwangju 2019 e di Budapest 2022 e il bronzo di Fukuoka 2023. Non è in una super condizione Benny e quanto accaduto nei 100non è stato frutto del caso (qualificazione alla Finale mancata). Tuttavia, quando si tratta di affrontare l’unica vasca il tutto le viene più facile e naturale. E’ un po’ così che si giustifica il suodelle heat nella mattinata della settima giornata dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar) in vasca lunga. All’Aspire Dome, la nuotata intensa e potente disi è distinta e ilalla piastra di 29.89 è ...