Nuoto | benedetta Pilato ci riprova nei “suoi” 50 rana Simona Quadarella vuole il bis

L'altra carta olimpica del nuoto è arrivata questa mattina con la al mattino, sul ritorno in acqua di Benedetta Pilato nei 50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’Italia delpunta alla prima doppia cifra di medaglie ad un Mondiale e lo fa con le sue star al femminile.il riscatto dopo la delusione della mancata finale enel pomeriggio va a caccia della seconda vittoria negli 800 dopo quella dei 1500 stile libero. Torna in vasca anche Gregorio Paltrinieri nelle batterie di un 1500 stile che potrebbe regalargli grandi soddisfazioni e punta al podio anche la 4×100 stile libero mista con l’Italia che è stata seconda nella maschile e quinta nel femminile e dunque può sognare in grande, anche se si tratta dell’unica gara a squadre che non sarà presente nel programma olimpico. C’è una Chiara Tarantino in crescita di condizione al via per l’Italia nella prima gara di giornata, i 50 stile libero che ...