Nuoto | amara eliminazione per Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl dei Mondiali

(Di sabato 17 febbraio 2024), amarissimadinelle batterie deistile libero. Il carpigiano non potrà giocarsi il titolo nel chilometro e mezzo in corsia, risultando il primo degli esclusi con la nona piazza complessiva in 14’55”19, venendo così eliminato per soli 21 centesimi. Lontano invece Luca De Tullio, che con 15’00”22 è tredicesimo. A beffarlo è soprattutto la batteria precedente, la terza: trainati da Florian Wellbrok, che chiude con un ottimo 14’48”43, altri cinque riescono a scendere sotto il muro dei 14’55”, tra il francese David Aubry, l’ungherese David Betlehem, l’ucraino Mykhailo Romanchuk, il tedesco Sven Schwarz e il cinese Liwei Feng. Rendendo così l’ultimouna gara da vita o morte.lo sa e prova a partire forte come ...

Pagelle Mondiali nuoto 2024: poche luci per l’Italia in una giornata di transizione: PAGELLE MONDIALI NUOTO DOHA 2024 SESTA GIORNATA Si chiude la prima giornata senza medaglie per l’Italia ai Mondiali di Doha e forse è più amara l’eliminazione dei due azzurri per questione di centesim ...

Nuoto: Mondiali. Zazzeri e 4x200 centrano il pass per Parigi 2024: Giornata dal sapore agrodolce per l'Italia all'Aspire Dome di Doha DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Giornata dal sapore agrodolce per l'Italia ...

Nuoto, Lorenzo Mora non ingrana ed è fuori già in batteria nei 200 dorso dei Mondiali: ma in termini di nuotata poco ritmo e presa non efficace. Il riscontro cronometrico è stato la logica conseguenza: 1:59.80, 18° tempo nell’overall e amara esclusione dalle semifinali. Appuntamento per ...