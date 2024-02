Nuoto | 4×100 sl mista italiana in Finale a Doha Cina | la migliore delle batterie

Precedentemente, ai mondiali di nuoto 2022 di Budapest , ha vinto la medaglia d'oro nella 4 100 metri mista, eguagliando il record europeo, e la medaglia di bronzo nella 4 100 m sl. Ai mondiali in

(Di sabato 17 febbraio 2024) Missione compiuta per la staffettastile libero, impegnata nelledella penultima giornata dei Mondiali 2024 diin vasca lunga. All’Aspire Dome di(Qatar), Lorenzo Zazzeri (48.51), non al meglio della condizione per mali di stagione, Manuel Frigo (48.62), Sofia Morini (54.66) e Chiara Tarantino (54.27) hanno stampato il quarto tempo di ingresso nell’atto conclusivo di 3:26.06. Una prestazione solida quella degli azzurri, gestendo bene la heat con gli USA e mettendo la mano davanti. Tuttavia, in vista del pomeriggio, sarà un altro contesto agonistico perché tante squadre inseriranno il loro migliori atleti nei quartetti. L’Italia potrebbe avvalersi al maschile di Alessandro Miressi e forse di Paolo Conte Bonin che, nella staffetta ...