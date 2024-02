Novoli | malore | morta 31enne incinta In serata

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tragedia introvatain casa dal marito. La giovane donna, sposata da un anno edi pochi mesi, sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco. Il dramma si è consumato intorno alle 20. La donna, una giovane architetta molto conosciuta nel paese del nord Salento, si trovava da sola nella sua abitazione quando improvvisamente si è sentita male. Il marito, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato il suo corpo riverso sul pavimento del bagno e allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il cuore dellaaveva già smesso di battere. Sotto choc il marito. La coppia si era sposata solo un anno fa e si preparava ad accogliere il loro primo ...

