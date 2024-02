i suoi abitanti che coltivano la terra sotto lo sguardo vigile e Ebony, sono piccoli bruchi affamati, prendono la vita morsi per "Lo raccontava mio nonno. Non so se sia vero, ma sosteneva che gli

Nonno vigile per vocazione: "Amo far sorridere i bambini" (Di sabato 17 febbraio 2024) Michele Chiapperini, 80 anni festeggiati il 9 febbraio scorso, è Nonno vigile da 23 anni davanti alla scuola primaria Sacco e Vanzetti. Nato in una frazione di Bitonto, quinto di dodici fratelli, rimase orfano a 8 anni. "Regalo ai bambini il sorriso che non ho mai avuto nella mia infanzia, senza genitori e con un patrigno che mi maltrattava". Una vita intensa, prima in seminario poi nei carabinieri accanto al compianto maresciallo Stefano Piantadosi e infine con un ruolo di responsabilità alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana a Milano. I piccoli alunni lo hanno festeggiato regalandogli all'uscita dalla scuola lettere, disegni e tanti abbracci. Ogni giorno, con i suoi folti capelli bianchi, la divisa gialla e l'omerale dell'Associazione nazionale carabinieri sezione di Opera, regala carezze e dolci parole ai ...

