Spero che la reazione non sia solo: siamo così dispiaciuti per la morte di Navalny. Non è abbastanza', accusa al Corriere della Sera Marina Litvinenko , vedova di Aleksander Litvinenko morto a Londra

Non solo Navalny, il lungo elenco delle vittime di Putin (Di sabato 17 febbraio 2024) Dito puntato contro Putin per la morte di Navalny. Ma sono diversi gli oppositori di Putin che hanno perso la vita in questi anni. Il lungo elenco. La scomparsa di Navalny è ancora avvolta nel mistero. Da Mosca non si hanno notizie realmente chiare su cosa ha portato al decesso e in molti stanno puntando il dito su Putin. Una morte che allunga la lista degli oppositori del presidente russo che hanno perso la vita. La lunga lista degli oppositori di Putin morto – Notizie.com – © AnsaUn elenco che, come riportato dall'Adnkronos, comprende nomi del calibro di Prigozhin o dell'ex oligarca Berezovsky. E la maggior parte di queste morti hanno ancora diversi punti da chiarire. La lista dei nemici che hanno perso la vita Sono diversi gli ...

