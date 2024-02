NON PRENDERE

(Di sabato 17 febbraio 2024) I ricercatori della Statale hanno identificato una nuova variante del virus del morbillo che potrebbe rendere il patogeno più capace di sfuggire ai test molecolari per diagnosticarlo. Lo studio, firmato dagli scienziati dell’università di Milano con i colleghi del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e pubblicato sulla piattaforma Eurosurveillance, descrive in particolare 5 casi di morbillo confermati da gennaio 2024 nell’area metropolitana di Milano e in “aree circostanti” della Lombardia, tutti appartenenti al genotipo D8 (uno dei genotipi storicamente circolanti in Lombardia). I cinque casi “mutati“ sono "sporadici": non si tratta di un focolaio, non è stato trovato alcun legame epidemiologico tra i pazienti, tre dei quali avevano invece una storia di viaggi recenti in Uzbekistan, in Thailandia e nell’Italia meridionale. E due – le persone ...

