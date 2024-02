“Non morirò coi soldi in banca” E l’imprenditore alza lo stipendio a chi fa figli

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Finalmente ho la possibilità di raccontarvi una bellissima iniziativa nata dal settore imprenditoriale, utile come esempio per riflettere sulla possibilità di aprire un “cantiere di lavoro” destinato all’edificazione di una nuova società più giusta. In diversi articoli ho suggerito sia sul piano politico che dell’iniziativa privata, l’attivazione di un nuovo paradigma economico basato sulla condivisione, la solidarietà e la generosità come modello in grado di generare per naturale effetto di reazione a catena, benessere e ricchezza diffusa. Bonus bebè ai dipendenti Parlando ai microfoni del Tgr Veneto,Vinicio Bulla, titolare di un’azienda diventata leader mondiale nella produzione di tubi in acciaio inox e leghe speciali di grandi dimensioni destinati soprattutto a piattaforme petrolifere, dice: “Non voglio morire coiin ...