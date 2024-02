Non è un lavoro per tutti | eppure lo sembra

È un'attività che non conosce sosta, è dura e difficile ma tutti "sono frutto del prezioso contributo del Gruppo di lavoro che ci caratterizza e che diventa fondamentale per una presa in carico

(Di sabato 17 febbraio 2024) È un universo in perenne movimento, quello della ristorazione: difficile farne una fotografia contemporanea e fissare lo status quo senza cadere in semplificazioni. Quello che oggi, qui, è tendenza, spesso è già un flebile ricordo altrove o una certezza granitica da altre parti. Quello che non cambia mai è l’idea che questo settore sia pronto per, e facile da cavalcare. Succede ai livelli, perché chiunque pensa di conoscerlo, e perché spesso si sottovalutano i problemi e si sopravvalutano i margini. Perché, in fondo, è un settore accogliente, multiforme, che permette di investire poco o moltissimo, e che ha un’offerta potenzialmente infinita di format e di proposte. «Ero seduto in un angolo del ristorante – ci ha confidato uno chef molto famoso qualche sera fa – e ascoltavo un gruppo di imprenditori parlare di ristorazione, ero in ...