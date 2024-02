Non hanno il corpo all'obitorio'. 'Consegnate il corpo alla il dissidente Navalny trasferito in una colonia penale nell'Artico A

Non è nell'obitorio, è mistero sul corpo di Navalny. Centinaia di arresti in Russia (Di sabato 17 febbraio 2024) La portavoce dell'oppositore di Putin ha dichiarato che non si trova nell'obitorio dell'istituto carcerario dove era rinchiuso. Proteste in ricordo del politico in tutto il mondo. Zelensky: "Dobbiamo fare tutto il possibile contro Putin" Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di sabato 17 febbraio 2024) La portavoce dell'oppositore di Putin ha dichiarato che non si trovadell'istituto carcerario dove era rinchiuso. Proteste in ricordo del politico in tutto il mondo. Zelensky: "Dobbiamo fare tutto il possibile contro Putin"

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Domande Frequenti Professionali: Ci Sono Rischi Per La Salute Nell'assunzione Di Mirtillo: Opinione degli esperti di Iyanuoluwa Oyetunji Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South Africa La moderazione è la chiave nel consumo alimentare ... Non decolla la bibita Boem: Ora proveranno anche con i cocktail, il primo dei quali (il BitterBoem) è stato lanciato a Brera a Milano da Leonardo Maria Del Vecchio nella sua nuova Trattoria del Ciumba. Ma non ha avuto fino a qui ... DENTE in concerto a Milano. L’amore non è bello, è bellissimo.: Dente ha festeggiato con una doppia data a Milano i 15 anni del suo capolavoro “L’amore non è bello” e ha regalato momenti di leggerissima poesia per un San Valentino davvero indimenticabile. Quando è ...

Video di Tendenza