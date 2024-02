Non è così che voglio vincere | lo sfogo di Sinner subito dopo la fine del match

"Se mi lasci faccio male alla tua famiglia, così proverai il dolore che provo io". Questo il tenore dei Desyree non ha detto a

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Agli Atp di Rotterdam, Jannikha stupito ancora tutti. Ha liquidato Raonic, costretto al ritiro, e si è preso il posto in semifinale. Eil nostro campione di fatto si è aggiudicato l'opportunità di guadagnare la terza posizione nella classifica Atp entrando di diritto sul podio dei più forti al mondo. Ma al termine delle parole dihanno destato parecchie perplessità: "Sicuramente non è la maniera nella quale avrei volutoquesto", ha affermato. Di fatto Raonic ha dovuto abbandonare la partita per un infortunio. Eda campione ha riconosciuto l'onore delle armi al suo avversario. Sminuendo addirittura l'accesso in semifinale: "ggi ho fatto fatica nel trovare un buon feeling con la palla. Nel primo set ...