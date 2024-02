Non dormo | ristoratrice travolta dagli insulti dopo il programma di Borghese

e ha fatto accendere qualche campanello d'allarme per alcun somiglianze con il caso della ristoratrice di Lodi Giovanna Pedretti . "I clienti che mi conoscono non mi hanno abbandonata perché sanno

(Di sabato 17 febbraio 2024) A poco tempo di distanza dal caso di Giovanna Pedretti, si torna a discutere dei social e dell'uso che ne va fatto. Nelle ultime ore si sta parlando molto di "4 Ristoranti", ilguidato da Alessandroche va in onda su Sky. Il motivo? Una concorrente è finita nell'occhio del ciclone ed è stata sommersa da messaggi di odio e di rancore tanto che TripAdvisor ha dovuto sospendere i commenti sotto alla pagina dell'attività. A riportare la vicenda e le parole di Ekla Vasconi è stata la Gazzetta di Mantova. Il locale Il locale "Il Rigoletto", gestito dalla, è stato letteralmente bersagliato per gli atteggiamenti che la donna avrebbe avuto nel corso della puntata della trasmissione. “Nonda due notti, ho la testa piena di pensieri", ha ammesso la, che ...

Ristoratrice di Mantova, insulti dopo il programma di Borghese: "Non dormo": “Non dormo da due notti, ho la testa piena di pensieri", ha ammesso la ristoratrice, che poi ha aggiunto: "Avrei potuto dire le cose in maniera più soft. Mi sono fatta prendere la mano ma non credevo ...

