Non colpevoli della negligenza dei genitori | social | Feltri picchia duro

La città di New York ha presentato una denuncia formale contro cinque dei maggiori social network (TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat e YouTube) per aver "incoraggiato una crisi di salute mentale tra i minori a livello nazionale". Un lettore de Il Giornale, partendo da questa notizia, ha chiesto un parere sulla rete e sull'uso che i giovani ne fanno al direttore editoriale Vittorio Feltri. "È ora che qualcuno si assuma le proprie responsabilità e anche di cambiare registro", ha scritto l'uomo. Il giornalista, dopo aver riportato i fatti, si è rivolto al suo interlocutore così: "Tu stesso riporti la tua esperienza personale, raccontando che i tuoi nipoti non si scollano dai telefonini, persino durante i pasti, quando sarebbe buona norma deporre il cellulare e condividere il momento conviviale con i familiari. E questo, in effetti, è sintomo di una ...

"Navalny Prematuro dare la colpa a Putin". Bufera sul leghista Crippa: Per Schlein il governo russo è responsabile della morte di Navalny "Il Pd sa cose che evidentemente il resto del mondo non sa. Ci possono essere sospetti, coincidenze strane, ma additare persone come ... Crippa: "Navalny Non additiamo responsabili finché non ci saranno prove oggettive": "Additare colpevoli mi sembra prematuro e inopportuno, Pd ha mentalità giustizialista". "Esprimiamo le condoglianze, ma aspettiamo che si faccia luce. Non additiamo responsabili finché non ci saranno ... Omicidio Scazzi, Misseri: "Ho pregato per Sarah, l'ho uccisa io": "Hanno sempre detto che ero innocente: se fossi stato davvero innocente, Sarah sarebbe ancora qui, in mezzo a noi, a sorridere ". Così in un'intervista a 'Quarto Grado' su Rete Quattro, Michele Misser ...

