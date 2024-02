Non ci saranno altri test | caso Pozzolo | ecco di chi è il terzo Dna

Sarà una finale da non perdere , quella che andrà in scena domani nel WTA 1000 di Doha tra Iga Swiatek e Elena Rybakina . Quest’oggi in Qatar a ... (sportface)

Un emendamento al Milleproroghe approvato nelle scorse ore conferma quanto previsto per la Maturità dello scorso anno: i PCTO non saranno requisito ... (orizzontescuola)

Nessuna verità per Attanasio - Iacovacci e Milambo. Il gup ha deciso : i funzionari del Pam non saranno processati

Non luogo a procedere per “difetto di giurisdizione” per i due dipendenti del Pam imputati nel procedimento per la morte dell’ambasciatore italiano ... (ilfattoquotidiano)