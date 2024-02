"Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c'è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne", ha scritto sui social Ghali dopo che dal palco di Sanremo aveva detto "Stop al genocidio" scatenando polemiche politiche. .

“Non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne”. Le parole del cantante dopo le polemiche (Di sabato 17 febbraio 2024) “Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c’è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne“. Queste le parole pubblicate su Instagram da Ghali, ieri venerdì 16 febbraio. Così il cantante – nato nel 1993 a Milano – torna sulle polemiche sanremesi. Dal palco del Teatro Ariston, infatti, Ghali non solo ha intrattenuto il pubblico con la canzone “Casa Mia” ma ha anche provato a sensibilizzare su un tema molto importante: la guerra. Così il suo “stop al genocidio”, a fine esibizione, ha fatto discutere. In molti hanno apprezzato il gesto, mentre qualcun altro no. Come ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) “Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c’è qualche problema che non posso ignorare: non, per me eraildi“. Queste lepubblicate su Instagram da, ieri venerdì 16 febbraio. Così il– nato nel 1993 a Milano – torna sullesanremesi. Dal palco del Teatro Ariston, infatti,nonha intrattenuto il pubblico con la canzone “Casa Mia” ma ha anche provato a sensibilizzare su un tema molto importante: la guerra. Così il suo “stop al genocidio”, a fine esibizione, ha fatto discutere. In molti hanno apprezzato il gesto, mentre qualcun altro no. Come ...

