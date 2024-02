Non c’è due senza quattro | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Non c’è due: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, sabato 17 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è duedel 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero ...