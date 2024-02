Non buttate scontri e ricevute | ecco cosa si rischia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le fatture del telefono devono essere tenute per cinque anni. Stesso lasso di tempo per le rate del mutuo

Il teatro di Adria si è trasformato per un evento teatrale parte della rassegna scolastica "Il teatro siete voi-Palcoscenico Polesine". Enrico ... (orizzontescuola)

In un brevissimo video postato sulle storie Instagram, Fedez risponde al Codacons che recentemente ha presentato un esposto contro il rapper. ... (optimagazine)

Francesco De Gregori parla dei conti non risolti con l’amore: Si era verso la fine di gennaio del 2006 quando Francesco De Gregori - fresco di incoronazione per il suo album del 1982, “Titanic”, come più bel disco degli ultimi 30 anni secondo un sondaggio di Rep ...

Mondiali di nuoto 2024, il programma di oggi 17 febbraio: gli italiani in gara: Il Settebello si gioca la finale per l’oro contro la Croazia, Simona Quadarella cerca il secondo oro negli 800. Tornano in acqua Gregorio Paltrinieri e Benedetta Pilato ...

LE PAGELLE/ Torino-Lecce 2-0: (dal 74') TOUBA voto: 4,5 Disastroso lo spicchio di gara che gioca, concedendo dapprima a Zapata la battuta a rete di testa per il 2-0 finale, poi addormentandosi su Sanabria che gli ruba palla ...