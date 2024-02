"Sembriamo una cellula risvegliata, siamo pronti per la festa" Oggi c'è una quantità grande di persone che hanno motivazione per e ci aggiungo che di come va il mondo non me ne frega niente. Non

Niente festa oggi in San Michele. Il Carnevale rinviato per il lutto (Di sabato 17 febbraio 2024) Doveva essere un fine settimana allegro e ricco, per tutte le età, in scia con il Carnevale. Ma il lutto regionale proclamato per l'intera giornata odierna dal presidente della Toscana Eugenio Giani in seguito alla terribile tragedia sul lavoro avvenuta ieri Firenze ha spinto a rinviare l'intero programma odierno. L'amministrazione comunale ieri sera ha comunicato ufficialmente "che sono rinviati a data da destinarsi tutti gli eventi di Lucca in Maschera in programma per la giornata, ovvero l'Allegra Baccanata in centro storico e lo spettacolo dei PanPers in piazza Anfiteatro". oggi non è certo un clima da festa insomma, ma quello della riflessione silenziosa e dolorosa su quanto accaduto. Gli appuntamenti di Lucca in Maschera nel centro storico, in collaborazione con Confcommercio e i suoi sindacati Fipe saranno ...

