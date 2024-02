Niente di ufficiale | Gregoraci spiazza tutti | stoccata su Ilary Blasi

(Di sabato 17 febbraio 2024) La conduzione di“Battiti Live” passerà da Elisabetta? La domanda è tra le più gettonate nel gossip tv degli ultimi tempi, ed è stata posta direttamente alla stessa, nel programma Rai “Tv talk”. Facendo un passo indietro, Piersilvio Berlusconi, quando ci fu il decisivo cambio di rotta per i palinsesti Mediaset, aveva detto: “Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da”. “Ci piace iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all'intrattenimento puro”, aveva poi aggiunto, quasi a sottolineare che non si trattava di un contentino. Lanon ha preso bene questa novità tanto che, durante “Tv talk”, alla domanda di un analista del programma: “Ha qualche consiglio da dare a ...

La notizia era nell'aria da tempo e mancava soltanto l'ufficialità che però è arrivata proprio in queste ore con... (calciomercato)

Il Werder Brema guarda già alla prossima stagione e appena concluso il mercato invernale ha annunciato un colpo per la prossima estate:... (calciomercato)

Era già nell’aria da ieri, ma ora è arriva ta l’ufficialità: la Salernitana comunica l’esonero di Filippo Inzaghi in attesa del nuovo allenatore, che ... (inter-news)

Niente da fare: la 'Regia' stecca ancora in casa e perde 0-2 con la Ternana: Reggio Emilia, 17 febbraio 2024 – Ci risiamo: la Reggiana, ancora una volta, ha steccato una partita in casa con un avversario di pari livello, se non inferiore. Successo meritato della Ternana, che è ...

IL QUINTO ELEMENTO - SPERANZA VLAHOVIC, TRA INSIDIE E RICETTA A ZERO ERRORI: Con il campionato ormai andato, la Juventus deve riprovare a ripartire anche per non perdere il secondo posto, visto che il Milan alle spalle, forte di una condizione ottima, sta rifiorendo.

Napoli, niente Genoa per Osimhen: 'preferirei non giocare': Sulle pagine del Mattino la richiesta del nigeriano, appena rientrato dalla Coppa d'Africa: nessun problema fisico ma condizione non al top ...