Niente da fare | la ' Regia' stecca ancora in casa e perde 0-2 con la Ternana

(Di sabato 17 febbraio 2024) Reggio Emilia, 17 febbraio 2024 – Ci risiamo: la Reggiana,una volta, hato una partita incon un avversario di pari livello, se non inferiore. Successo meritato della, che è stata molto più in partita di una Reggiana confusionaria. Si ferma a sette la striscia di partite consecutive senzare. Ora, per i granata, la zona playout si è avvicinata (è 5 punti sotto). Per i rossoverdi un gol per tempo: prima Sgarbi (girata inaspettata da fuori), e nel finale Raimondo. In mezzo un unico vero rimpianto: sull’1-0 c’era un rigore solare per i granata (mani di Lucchesi), non visto né dall’arbitro né dal Var. Nel finale concesso un rigore per fallo su Girma, poi tolto dal Var (decisione che può starci). Troppo poco il resto della reazione granata nel finale. Prossimo impegno: ...