Ngonge salva il Napoli! Pari nel finale contro il Genoa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Napoli-è terminata con il punteggio di 1-1. La squadra di Mazzarri agguanta il pareggio nei minuti finali conche risponde alla rete di Frendrup– Il Napoli evita la seconda sconfitta consecutiva solo nel. Col, al ‘Maradona’, la partita termina sul punteggio di 1-1. Nel primo tempo le due squadre si danno battaglia e costruiscono due occasioni per parte: al 2? è Kvaratskhelia a provarci, con Martinez che neutralizza il tiro del georgiano. Al 6? occasionissima per ilcon Retegui, con Meret che in due tempi neutralizza il colpo di testa dell’italo-argentino. Al 26? è ancora l’estremo difensore degli azzurri a negare la gioia del gol a Retegui con una respinta su un altro colpo di testa. Ad inizio della ripresa è ila passare in ...