Ngonge evita un’altra figuraccia al Napoli | il Genoa beffato nel finale | CLASSIFICA

(Di sabato 17 febbraio 2024) Brutta prestazione delnel match della 25ª giornata del campionato di Serie A contro ile stagione sempre più deludente. La squadra di Alberto Gilardino continua a confermarsi una bella sorpresa e il gol nelnon cambia il giudizio per gli ospiti. Ilsi schiera con il tridente Kvara, Simeone e Politano, ilrisponde con la super coppia Gudmundsson-Retegui. Ci prova subito Kvara, poi Meret salva su Retegui. Tentativo di Aguissa, poi il portiere azzurro è ancora decisivo sull’attaccante della Nazionale italiana. Si va all’intervallo sullo 0-0. Foto di Cesare Abbate / AnsaAd inizio secondo tempo ilpassa con un gol di Frendrup. Il tecnico Mazzarri si gioca le carte Lindstrom,e Raspadori ma i cambi non portano frutti. Si ...

IL PARERE - Vigliotti: "Luigi De Laurentiis coraggioso, non era facile dissociarsi da suo padre": A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti: "Io vorrei combattere per arrivare al quarto posto fino alla fine del campionato, la situazione di classi ...

Lo ha salvato di nuovo: clamoroso in Serie A | Il top player evita l’esonero per il suo allenatore: Il gioiellino della società evita guai seri al suo tecnico. Il goal vittoria ha ridato fiducia e serenità all'intero ambiente.

Più individualità che gioco: otto giocatori offensivi per tre posti e Kvara trascinatore: Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.