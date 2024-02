Ngonge allunga l’agonia del Napoli | 1-1 col Genoa tra i fischi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024)delha salvato il. Non che il pareggio ottenuto in extremis colcambi verso alla stagione degli azzurri. Ma almeno ha evitato la sesta sconfitta di Mazzarri in dodici partite. Resta l’ennesima prestazione confusa anche se volenterosa. Una squadra che nel primo tempo qualcosa ha provato a costruire ma poi al gol subito è andata nel pallone. Ilè nono in classifica a 36 punti, a sei dall’Atalanta – quarta – che ha una partita in meno. Resta adesso la doppia sfida col Barcellona ultimo crocevia della stagione degli azzurri. Eliminare i catalani potrebbe ancora raddrizzare l’annata e lasciare aperta la porta per il Mondiale per club. Per il resto, ilcontinua a navigare nella ...