Netanyahu | ' entreremo a Rafah a prescindere dall' accordo'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le truppe israeliane entreranno ada un eventualecon Hamas sul rilascio degli ostaggi. Lo ha detto il premier israeliano Benyaminnella conferenza stampa di stasera. "Anche se dovessimo ottenerlo,", ha avvertitoaggiungendo che "coloro che voglio impedirci di agire a, in pratica ci dicono di perdere la guerra. Così ho detto anche al presidente Biden".

“Coloro che dicono che in nessun caso dovremmo entrare a Rafah ci stanno sostanzialmente dicendo di perdere la guerra“. Benjamin Netanyahu ignora ... (ilfattoquotidiano)

Netanyahu insiste: entreremo a Rafah. Biden: garantire la popolazione civile: ... vittoria vicina Netanyahu, dal canto suo, ha continuato a muoversi a tutto campo per difendere la scelta di continuare l'operazione militare nella Striscia di Gaza. In un'intervista alla Abc ...

Biden a Netanyahu: "Stop all'operazione militare di Rafah senza un piano che garantisca la sicurezza dei civili": 11 feb 13:54 Netanyahu tira dritto: "Entreremo a Rafah o perdiamo la guerra" - VIDEO PIU AGGIORNAMENTI 12

Netanyahu: "Attaccheremo Rafah solo dopo che i civili saranno al sicuro": Il primo ministro israeliano, parlando in una conferenza stampa, ha affermato che "Israele combatterà fino alla vittoria completa" ...

Netanyahu dichiara guerra a Biden: “No a uno Stato palestinese”: “Il riconoscimento sarebbe un regalo ai terroristi di Hamas”, strepita Netanyahu. Che tira dritto anche sulla volontà di annientare Rafah ...

Wp: “Biden vicino alla rottura con Netanyahu”. Poi la telefonata tra i leader: “Usa contrari a operazione di Rafah senza piano per i civili”: Joe Biden e la sua amministrazione sono vicini a rompere con Benjamin Netanyahu per quanto riguarda la condotta di Israele nella guerra a Gaza. Nel giorno in cui il presidente israeliano ignora gli ap ...