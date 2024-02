Netanyahu | «Entreremo a Rafah a prescindere dall’accordo sugli ostaggi» L’operazione contro il Libano | le preoccupazioni del G7

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le pressioni internazionali per un cessate il fuoco e il rilascio di tutti gliisraeliani nelle mani di Hamas dallo scorso 7 ottobre, se anche dovessero portare a un difficile accordo con Tel Aviv, non dissuaderanno il premier Benjaminda una offensiva a, considerato dal primo ministro l’ultimo baluardo di Hamas nella Striscia di Gaza. «, dopo lo sgombero dei civili verso zone sicure, a», ha dichiarato sabato 17 febbraio, «coloro che vogliono impedirci di agire ain pratica ci dicono di perdere la guerra. Così ho detto anche al presidente Biden. Solo una pressione militare forte e trattative determinate porteranno al ritorno degli ...

Mille persone a corteo antimafia in paese boss Grande Aracri: (ANSA) - CUTRO, 17 FEB - Mille persone, secondo una stima delle forze dell'ordine, ad un corteo antimafia a Cutro, il centro della provincia di Crotone in cui è nato e vissuto il boss della ...