Netanyahu | combatteremo fino a vittoria

(Di sabato 17 febbraio 2024) 21.20 "Israele combatteràallacompleta. Ciò include anche l'azione a Rafah. Naturalmente,dopo aver consentito ai civili nelle zone di combattimento di evacuare in aree sicure". Così il premier israeliano, in conferenza stampa. "Chi ci chiede di fermarci sta dicendo al Paese di "perdere la guerra" contro Hamas, prosegue. E assicura che le truppe entreranno a Rafah indipendentemente dal fatto che sia stato concordato un rilascio di ostaggi. "Anche se lo raggiungiamo, entreremo a Rafah", ha affermato.

