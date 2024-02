“Nessuno potrà sostituire Navalny” Il nobel per la Pace getta la spugna sul futuro russo

è stata estesa per tutti i figli andando a sostituire tutti i se s ulla prestazione vanno pagate la tasse o se la stessa potrà passaggio che rimandava a successivi decreti attuativi di cui nessuno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Per noi, per il Paese Russia, per il suopolitico, questa morte, questo omicidio, avrà conseguenze irreversibili”. Risponde così a La Stampa Boris Belenkin, dal suo esilio in Repubblica Ceca, subito dopo aver saputo della morte di Alexey. Belenkin, che nel 2022 si è visto assegnare il premioper lacon Memorial, ricorda comerappresentasse “la voce che più di ogni altra era riuscita a raggiungere una grande maggioranza del Paese” e la sua morte “ha sicuramente indebolito il potere di Vladimir Putin”, mentre “al momento” non c'è una persona in grado di raccogliere l'eredità politica di, affermando sconsolato che è “un'altra tragedia della Russia”. “Hanno cominciato a ucciderlo molti anni fa, ieri hanno semplicemente deciso di portare ...