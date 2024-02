Nessuno è profeta in patria | attualmente meno che mai

L'argomento è più che mai attuale, non c'è altro da dire. Oltre l'Atlantico, di fronte a una platea di selezionati 'cultori della materia', la globalizzazione, questo l'argomento, è stata protagonista

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’argomento è più che mai attuale, non c’è altro da dire. Oltre l’Atlantico, di fronte a una platea di selezionati “cultori della materia”, la globalizzazione, questo l’argomento, è stata protagonista indiscussa di un consesso di alto livello. Che la si voglia definire “di ritorno” oppure “edizione riveduta e corretta” di quella che stava sempre più prendendo piede alla fine del secolo scorso, cambia poco o niente la sua sostanza. Essa è tutt’ oggi uno degli scossoni che scuotono pericolosamente la stabilità dell’equilibrio geopolitico nel mondo. Quel fenoeconomico e anche politico è stato l’argomento Intorno a cui, in virtù dell’innegabile ruolo di protagonista che sta assumendo sempre più, è stata articolata una vera e propria lezione magistrale. La ha tenuta l’altro ieri il Professor Mario Draghi a Washington, in occasione della consegna di un importante ...