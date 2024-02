Nel Lazio troppi morti sulle strade Azione in protesta davanti il X Municipio | “Ora basta”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ostia, 17 febbraio 2024 – Ildetiene il triste record di Regione con il maggior numero di vittime di incidenti stradali, ritenuti la prima causa di morte tra i giovani, ed è per questo che per sabato 17 febbraio alle ore 11.00 è stato lanciato l’invito ai cittadini tutti a manifestarealX, organizzando una un corteo pacifico armato di cartelli. Ad invitare la cittadinanza a combattere una battaglia che deve essere di tutti, a prescindere dal pensiero politico, è la squadra dicon Andrea Bozzi, consigliere Municipale, Alessio D’amato consigliere Regionale e promotore della leggeSicure, accompagnati da Raffaella Vecchiarelli CoordinatoreX, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano consiglieri comunali, con la ...

(Adnkronos) – Attraverso la piattaforma Reclama Facile, nel 2023 sono state raccolte più di 44mila segnalazioni per problemi con servizi e prodotti ... (periodicodaily)

Roma, 16 febbraio 2024- Sono 4 i tifosi ospiti denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per 2 episodi avvenuti all’interno dello ... (ilfaroonline)

Giorgio Chiellini , ex capitano della Juventus, ha mandato un messaggio a Massimiliano Allegri per celebrare le 405 panchine bianconere: “Ciao Max ... (sportface)

CONFERENZA THIAGO MOTTA - "Combatteremo contro la Lazio, bello come abbiano rappresentato il nostro calcio in Europa": Alla vigilia della sfida di campionato in programma all'Olimpico contro la Lazio, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha presentato la ...

Rocca annuncia investimenti per far risorgere l'ospedale di Tivoli: Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annunciando importanti interventi ... È una sfida enorme" ha detto ancora il governatore, che ha messo nel mirino anche "i dipartimenti ...

LIVE Furlani record, 8,31! Riva, 1500 d'oro: LIVE - Prima giornata dei Campionati Italiani indoor: il PalaCasali di Ancona accoglie tanti laziali in pista e in pedana. FIDAL Lazio c'è e vi racconta come vanno gli atleti della nostra regione. Nel ...