«Nein» al reddito di cittadinanza Anche la Germania ci ripensa

(Di sabato 17 febbraio 2024) i meno abbienti (di cui la metà stranieri) costa 44 miliardi di euro l’anno, elargendo 563 euro a persona (più molti benefit). Ma con la crisi economica e le elezioni alle porte, Berlino si ispira all’Italia: è tempo di sforbiciare. In queste settimane complicate per il suo cancellierato, a Olaf Scholz sarà probabilmente tornato in mente quel detto tedesco che fa: Die Kirche im Dorf lassen. Che tradotto significa: «Lasciare la chiesa nel villaggio». Un invito della pragmatica cultura germanica a non esagerare e a mantenere una prospettiva realistica sulle cose. E, coi conti dello Stato bucati e l’economia in affanno, che cosa c’è di meglio che risparmiare un bel po’ di quattrini? Dalle parti di Berlino, infatti, pare sia giunto il momento di dare una sforbiciata al pantagruelicodiche ogni 12 mesi succhia dalle mammelle della ...