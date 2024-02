sotterranei e garage), alle ricerche sul campo condotte dal In media, soprattutto nei casi in cui il proprietario si accorge nei casi in cui il proprietario si accorge tempestivamente del furto,

Nei sotterranei del castello letture d'amore con Rossetti e Brugiati: alla fine un brindisi (Di sabato 17 febbraio 2024) Continua la 'settimana dell'amore' a Morro d'Alba. Questa sera nel borgo celebre per il suo vino le emozioni si vivranno più intensamente con il reading 'Erotico d'autore'. Torna lo spettacolo dedicato alla lettura e all'interpretazione della letteratura più erotica e sensuale. Si tratta sia di pagine classiche sia di autori più recenti, le quali saranno interpretate dalla seducente voce di Francesca Rossetti e Paolo Brugiati, presso i sotterranei del castello. Lo spettacolo prevede due turni di accesso, alle ore 22 e alle ore 23, e inizierà e si concluderà con un brindisi a base di vino Lacrima o Verdicchio delle cantine del territorio. Ingresso 5 euro, comprensivo della degustazione di vino.

