Nebbia e incidenti a raffica in A22 nel Mantovano | chiuso di nuovo tratto dell’autostrada

Gli incidenti di ieri Ieri la nebbia ha causato altri incidenti sulle autostrade del Nord Italia, con tamponamenti a raffica e tre morti. Sull'A21, nel Bresciano, si sono contati 11 distinti

(Di sabato 17 febbraio 2024) Mantova – Sono sei gliavvenuti nella mattina di oggi, sabato 17 febbraio, lungo la carreggiata nord dell'Autobrennero A22, che hanno causato la chiusura delfra le connessioni con A4 Milano-Venezia e A1, tra Nogarole Rocca e Mantova. Determinante la visibilità ridotta. Neglisono rimasti coinvolti 27 veicoli e 2 mezzi pesanti, con otto feriti di cui uno grave. Sul posto la Polizia stradale al lavoro per i rilievi e i mezzi di soccorso meccanico per caricare i veicoli danneggiati. La mattina del 5 febbraio c'erano stati tamponamenti a catena con diversi veicoli danneggiati, feriti e un morto, sempre a causa della scarsa visibilità in pianura padana.