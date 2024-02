Nba | Gianmarco Tamberi protagonista dell' All Star Celebrity Game

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ancona, 17 febbraio 2024 - Dal salto in alto al basket,'Alldi basket ad Indianapolis. Due schiacciate da standing ovation messe a segno dall'atleta anconetano. Applausi per l'azzurro al Lucas Oil Stadium. Gimbo, campione di salto in alto italiano ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo a Budapest 2023, è un grande appassionato di basket e per la seconda volta è stato 'convocato' per la sfida: aveva partecipato nel 2022 a Cleveland. Sul campo si è fatto notare per le sue doti di saltatore. Ma la sua squadra, il Team Stephen A, è stata battuta 100-91 da Team Shannon in un match dominato dal giocatore Nfl Micah Parsons, Mvp con 37 punti e 16 rimbalzi.