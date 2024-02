Nba All Star Game | Curry contro Ionescu | la ‘battaglia dei sessi’ con il tiro da 3

(Di sabato 17 febbraio 2024) I migliori tiratori di Nba e Wnba si affronteranno per la prima volta in un'inedita gara da tre punti all'All2024. Da un lato Stephen, il capitano di Golden State Warriors, e dall'altro Sabrina, stella della New York Liberty che nel 2023 nella gara da 3 aveva messo a segno 37 punti (l'assegnazione del punteggio è di 1,2 o 3 punti) segnando 25 canestri su 27 tentativi. Una sfida nella sfida dunque visto che il primato dellanon era mai stato raggiunto prima e il detentore del record precedente era propriocon 31 punti all'Alldel 2021. La gara da tre punti è stata inserita nell'evento dalla stagione 1985-86 e prevede 27 tentativi lungo l'arco entro 70 secondi per un totale di 40 punti in palio. La ...

